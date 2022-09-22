Кузяев: Лучше сыграть со сборной Киргизией, чем с молодежкой

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с

«Самочувствие хорошее. Настроение у ребят хорошее перед матчем с Киргизией. Сегодня на тренировке отрабатывали стандарты. Все в предвкушении матча.

Согласен, что лучше сыграть со сборной Киргизией, чем с молодежкой.

Мало что знаю о Киргизии, но тренер показывал нам некоторые моменты. Знаем схему, по которой они будут играть. Не буду раскрывать все секреты. Но представление о сопернике есть», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Товарищеский матч Киргизия — Россия пройдет 24 сентября в Бишкеке. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина в 2022 году.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.