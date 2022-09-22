Казахстан обыграл Белоруссию в Лиге наций и гарантировал себе выход в Лигу В

одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 5-го тура в группе С3 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте матча. Казахи провели атаку по центру, Оразов сделал пас вразрез, Михаил Габышев выскочил на ворота и послал мяч в сетку.

В добавленное к первому тайму время гости отыгрались. Печенин навесил со штрафного — мяч отскочил во вратарскую, Павел Савицкий опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку.

А на 79-й минуте Зайнутдинов пошёл в прессинг и накрыл пас соперника. Мяч отскочил в штрафную белорусов, Аймбетов сделал скидку в центр, Бактиёр Зайнутдинов протолкнул мяч мимо вратаря.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Казахстан — Белоруссия 2:1 Голы: 1:0 Mikhail Gabyshev (29'), 1:1 Pavel Savitskiy (45 + 3'), 2:1 Бактийор Зайнутдинов (79') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Mikhail Gabyshev (Bagdat Kairov, 68'), Sergiy Maliy, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Yan Vorogovskiy, Рамазан Оразов (Elkhan Astanov, 75'), Асхат Тагыберген, Aslan Darabayev, Бактийор Зайнутдинов (Исламбек Куат, 87'), Абат Аимбетов (Abylaikhan Zhumabayev, 87') Белоруссия: Pavel Savitskiy (Валерий Громыко, 76'), Egor Bogomolskiy (Иван Бахар, 61'), Макс Эбон, Evgeni Yablonski, Vladislav Klimovich (Ruslan Lisakovich, 61'), Gleb Shevchenko (Vladislav Malkevich, 84'), Kirill Pechenin, Ruslan Yudenkov, Максим Швецов, Денис Поляков, Yegor Tadeushevich Khatkevich Предупреждения: Бактийор Зайнутдинов (10'), Асхат Тагыберген (39'), Kirill Pechenin (42'), Aslan Darabayev (49'), Иван Бахар (83'), Elkhan Astanov (90 + 2'), Асхат Тагыберген (90 + 4')

Благодаря этой победе Казахстан досрочно выиграл группу 3 (Лига С), набрав 13 очков. У ближайшего преследователя, сборной Словакии, 6 очков и два матча в запасе.

Календарь и таблица Лиги наций

На 3-м месте Азербайджан с 4 очками и двумя матчами в запасе. У Белоруссии 2 очка и 4-я строчка.