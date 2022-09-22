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    Гаджиев: Матч с Киргизией не будет легкой прогулкой

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев уверен, что предстоящий товарищеский матч с Киргизией будет полезен для национальной команды.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Безусловно, нужны. Представьте ситуацию: спортивный мир отказывается, но не весь.

    Какое сейчас направление у России: "вы не хотите, мы будем играть с другими". А то получается, что Европа с нами не играет, а значит и остальные нам не нужны — это неправильно.

    Мы должны прилагать к этому усилия, чтобы вернуться в европейские и мировые турниры. На данный момент надо играть с теми, кто готов играть с нами — не надо стесняться этого и считать себя выше кого-то.

    Конечно, Киргизия не может показать все наши слабости, но может проверить отдельных футболистов. Карпин же пригласил и молодых ребят — для них это хорошая игра.

    Несмотря на то, что сборная Киргизии, по рейтингу и классу отдельных игроков, находится ниже нас, я не думаю, что будет легкая прогулка.

    Сбор нужен, и такая игра тоже нужна. Мы все равно продолжаем жить, несмотря на всю эту сложную ситуацию», — цитирует «Спорт День за Днем» Гаджиева.

    В четверг, 22 сентября сборная России вылетела в Бишкек, где проведет товарищеский матч против Киргизии. Игра состоится 24 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.

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