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    • Рафаэл Леао: Ибрагимович — пример, он научил меня многому
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    Рафаэл Леао: Ибрагимович — пример, он научил меня многому

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    Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал как чувствует себя в клубе и какую роль в адаптации играет Златан Ибрагимович.

    Рафаэл Леао
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    Рафаэл Леао

    «Первые два года в "Милане" были трудными, я приехал из Франции, где все было меньше и жизнь была совсем другой. Когда приезжаешь в "Милан", понимаешь, что должен быть победителем, что многие легенды носили ту же футболку, что и ты, выигрывая так много трофеев.

    В этот период моя семья, тренер Пиоли и Ибра, которых я держу рядом со мной каждый день, сыграли решающую роль. Златан — пример, он научил меня многому: как важно задавать вопросы, всегда оставаться сосредоточенным, даже вне поля. Мы говорим, когда хотим, не только как профессионалы или коллеги, а как мужчины», — цитирует Леау Outpump.

    В текущем сезоне Леау провел за «Милан» 8 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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