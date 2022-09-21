Рафаэл Леао: Ибрагимович — пример, он научил меня многому

Нападающий «Милана»рассказал как чувствует себя в клубе и какую роль в адаптации играет

«Первые два года в "Милане" были трудными, я приехал из Франции, где все было меньше и жизнь была совсем другой. Когда приезжаешь в "Милан", понимаешь, что должен быть победителем, что многие легенды носили ту же футболку, что и ты, выигрывая так много трофеев.

В этот период моя семья, тренер Пиоли и Ибра, которых я держу рядом со мной каждый день, сыграли решающую роль. Златан — пример, он научил меня многому: как важно задавать вопросы, всегда оставаться сосредоточенным, даже вне поля. Мы говорим, когда хотим, не только как профессионалы или коллеги, а как мужчины», — цитирует Леау Outpump.

В текущем сезоне Леау провел за «Милан» 8 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.