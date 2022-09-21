Кержаков: Думаю, товарищеский матч с Боснией не состоится

Голкипер сборной Россиисклоняется к тому, что товарищеский матч сне состоится.

«Позиция боснийских футболистов ожидаема (об отказе играть с россиянами). Как и недопуск на Евро. Уверен ли, что игра не состоится? Мне кажется, не будет (игры).

Повторюсь, это ожидаемо. Как сейчас сохранять голову спокойной? Никак. Сосредотачиваюсь на футболе.

Что касается вызова в сборную, то мечта сбылась, была такая цель. С возрастом ускользала. Но теперь очень рад. Обидно, что нет возможности участвовать в официальных матчах. Но я новичок в сборной, поэтому хочу приезжать и доказывать», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, сборную России не допустили к участию в отборочном турнире Евро-2024.