Соболев: Месси и Роналду — не авторитеты для меня

Нападающий «Спартака»высказался о своем поведении на футбольном поле.

«Сколько раз я команду оставлял в меньшинстве? Один раз с "Ахматом". Я не считаю, что там красная карточка была. Просто за разговоры, ни за что. Это началось, когда я перешел в "Спартак". Когда я был в "Крыльях", в Томске, в "Енисее", про это никто не говорил. Включите первые игры Томска, когда мне 18 лет, я со всеми ругаюсь. Возможно, там было еще хуже, а сейчас я более спокойный.

Просто я такой человек. Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле.

За полем все меня знают как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я.

Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.

Ну а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него? Ну и что, он плохо играл?

Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.

На поле я — наглый. Для меня авторитетов на поле в принципе нет. Хоть Роналду, Месси. Да, за полем мы все друзья, прекрасно общаемся. А на поле — совсем другое», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».