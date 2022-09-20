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    Соболев: Месси и Роналду — не авторитеты для меня

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем поведении на футбольном поле.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Сколько раз я команду оставлял в меньшинстве? Один раз с "Ахматом". Я не считаю, что там красная карточка была. Просто за разговоры, ни за что. Это началось, когда я перешел в "Спартак". Когда я был в "Крыльях", в Томске, в "Енисее", про это никто не говорил. Включите первые игры Томска, когда мне 18 лет, я со всеми ругаюсь. Возможно, там было еще хуже, а сейчас я более спокойный.

    Просто я такой человек. Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле.

    За полем все меня знают как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я.

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    • Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.

    Ну а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него? Ну и что, он плохо играл?

    Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.

    На поле я — наглый. Для меня авторитетов на поле в принципе нет. Хоть Роналду, Месси. Да, за полем мы все друзья, прекрасно общаемся. А на поле — совсем другое», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

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