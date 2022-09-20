«Севилья» нашла замену Лопетеги

Главный тренер «Ривер Плейт»может возглавить «Севилью», сообщает Mundo Deportivo.

Руководство испанского клуба недовольно выступлением команды в текущем сезоне под руководством Юлена Лопетеги.

Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. Вместе с командой он стал чемпионом Аргентины, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги севильский коллектив набрал всего пять баллов после шести туров. Команда располагается на непривычном для себя 15-м месте в турнирной таблице.