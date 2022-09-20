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    «Севилья» нашла замену Лопетеги

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    Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может возглавить «Севилью», сообщает Mundo Deportivo.

    Марсело Гальярдо
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    Марсело Гальярдо

    Руководство испанского клуба недовольно выступлением команды в текущем сезоне под руководством Юлена Лопетеги.

    Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. Вместе с командой он стал чемпионом Аргентины, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.

    В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги севильский коллектив набрал всего пять баллов после шести туров. Команда располагается на непривычном для себя 15-м месте в турнирной таблице.

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