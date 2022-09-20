Карпин высказался о возможном переходе РФС в Азию и дальнейших планах сборной по матчам

Главный тренер сборной Россиина ряд вопросов, касающихся ближайших планов команды и возможных изменений в РФС.

«Как сейчас живет сборная? Хотелось бы выигрывать, и чтобы новички понимали требования с точки зрения игры.

Играть с клубами? Возможно, это проще, чем со сборными. Если с нами никто не захочет играть, то такое возможно», — сказал Карпин в интервью Sport24.

«С Ираном на 99% игра состоится 15 или 16 ноября либо в Тегеране, либо в Дохе

Матч с Боснией? Не знаю, состоится ли он. Для нас сейчас любой соперник интересный, в том числе и Босния, даже если они будут без Джеко и Пьянича», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее УЕФА заявил, что не допустит сборную России к участию в квалификации на чемпионат Европы 2024 года.