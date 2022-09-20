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    Карпин шокирован местом «Ростова» в таблице РПЛ

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что даже для него стали большой неожиданностью результаты команды на старте сезона.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Конечно, не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке. Все, чего команда добивается, неожиданно и классно, но я уверен, что никто не ожидал, даже сами мы.

    По сравнению с прошлым сезоном из новых у нас только Уткин и Чернов. Все остальные футболисты были в том сезоне, не было трансферов за 6-10 миллионов.

    Мы тренируемся, конечно, но восстановительный и выходной день часто проходит в дороге, и заслуга полностью лежит на футболистах. Они не ноют, не переживают, понимают, все понимают.

    И когда будет по‑другому — неизвестно. Можно либо сесть и плакать, какие мы бедные и несчастные, либо принять как данность и не обращать на это внимание. Все, что происходит сейчас, на совести футболистов.

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    • Когда говорить о высоком? Когда наберем где‑то 35 очков, тогда, может быть, будем думать не о вылете, а о чем‑то высоком.

    С кем было сложнее всего? С "Крыльями" (2:1). По тому, как складывалась игра. Эту игру мы провели плохо. Если брать игру со "Спартаком" (4:2), там мы играли хорошо, ближе к "четверке", а с "Крыльями" — ближе к "двойке". И это не зависит от уровня только "Спартака" или "Крыльев". С усталостью это не связано.

    Перед этим матчем был разговор, его услышали футболисты, я сказал, что "Крылья" нас обыграют, они услышали. Я сказал, что если мы выиграем у них, то я проставляюсь, если проиграем — они проставляются. Проставы пока еще не было, так как все разъехались по сборным», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

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