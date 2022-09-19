Марко Асенсио входит в сферу интересов «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала»возглавляет шорт-лист «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo

По сведениям источника, каталонцы следят за развитием событий вокруг 26-летнего футболиста, у которого истекает последний год по контракту со «сливочными».

Так же сообщается, что у агента Асенсио Жорже Мендеша хорошие отношения с «Барселоной», что может помочь возможной сделке.

Асенсио стал игроком «Реала» летом 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле лишь 47 минут в четырёх матчах и забил гол.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес перед требование наставнику Карло Анчелотти, чтобы тот реже использовал Асенсио из-за его отказа подписывать новый контракт с командой.