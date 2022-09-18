«Лацио» разгромило «Кремонезе», «Фиорентина» обыграла «Верону»

на своем поле принималав рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Хозяева поля открыли счет в матче уже на 13-й минуте поединка. Нанитамо Иконе прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот и сделал счет 1:0. Удвоил преимущество своей команды на 90-й минуте Николас Гонсалес забив в пустые ворота — 2:0.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Верона 2:0 Голы: 1:0 Жонатан Иконе (13'), 2:0 Николас Гонсалес (90') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Лукас Мартинес, Лука Раньери, Кристиано Бираги, Роландо Мандрагора, Софьян Амрабат (Джакомо Бонавентура, 50'), Антонин Барак (Альфред Дункан, 79'), Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 66'), Кристиан Куаме (Артур Кабрал, 79'), Риккардо Соттиль (Риккардо Сапонара, 66') Верона: Тома Анри (Милан Дюрич, 70'), Айдин Хрустич (Симоне Верди, 60'), Кевин Ласанья (Yayah Kallon, 55'), Дарко Лазович, Иван Илич, Адриен Тамез (Мигел Велозу, 55'), Фабио Депаоли, Diego Coppola (Павел Давидович, 46'), Корай Гюнтер, Isak Hien, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Роландо Мандрагора (22'), Diego Coppola (25'), Софьян Амрабат (32'), Тома Анри (34'), Isak Hien (46'), Джакомо Бонавентура (58'), Антонин Барак (74'), Корай Гюнтер (76')

«Фиорентина» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А набрав 9 очков, а «Верона» располагается на 17-м месте с 5-ю баллами в активе.

В параллельном матче тура «Кремонезе» принимал «Лацио» и был разгромлен со счетом 0:4.

На 7-й и 21-й минуте Чиро Иммобиле оформил дубль забив два гола в ворота соперника и сделал счет 0:2. На 46-й минуте первого тайма Сергей Милинкович-Савич бил с отскока в нижний угол ворот и сделал счет 0:3. И на 80-й минуте матча Педро нанес точный удар в нижний угол ворот и завершил поединок счетом 0:4.

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Лацио 0:4 Голы: 0:1 Чиро Иммобиле (7'), 0:2 Чиро Иммобиле (пенальти) (21'), 0:3 Сергей Милинкович-Савич (45 + 2'), 0:4 Педро Родригес (79') Кремонезе: Андрей Раду, Эмануэль Айву, Влад Кирикеш (Matteo Bianchetti, 28'), Лука Лочошвили (Хоан Васкес, 46'), Леонардо Серникола, Гонсало Эскаланте (Сантьяго Аскасибар, 46'), Суалихо Мейте (Charles Pickel, 63'), Emanuele Valeri, Лука Дзанимачча (Томмазо Миланезе, 80'), Сирил Дессерт, Давид Окереке Лацио: Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 57'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Матиас Весино (Луис Альберто, 66'), Данило Катальди, Сергей Милинкович-Савич (Тома Башич, 78'), Адам Марушич, Николо Казале (Алессио Романьоли, 57'), Патрисио Габбарон (Mario Gila, 78'), Эльсеид Хюсай, Иван Проведель Предупреждения: Николо Казале (38'), Хоан Васкес (73'), Maurizio Sarri (78')

«Лацио» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А набрав 14 очков, а «Кремонезе» располагается на 19-м месте с двумя баллами в активе.