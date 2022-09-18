Источник: Малком и Клаудиньо получат российское гражданство

Бразильские полузащитник «Зенита»в ближайшее время получат российское гражданство.

По информации журналиста Ивана Карпова, цель данной процедуры в данном случае заключается в том, чтобы футболисты смогли меньше тратить на налоги в России.

Кроме того, таким образом «Зенит» хочет получить доверие от других игроков из Южной Америки.

Малком и Клаудиньо ранее не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую сборную, в составе которой выиграли золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

Малком провел в текущем чемпионате России 10 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. В активе Клаудиньо один гол и два ассиста в семи матчах.