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    Уткин: Семак — ноунейм, который нигде, кроме России, не работал

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    Известный блогер Василий Уткин заявил, что не считает главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ноунеймом.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Самый главный аргумент против Абаскаля — что он ноунейм. А ноунейм ли он, ребята? Он ноунейм в России, а Россия сегодня, ребята, — это замкнутый футбольный анклав.

    Ноунейм, ребята, — это, при всем уважении и нежной любви к нему, многолетней дружбе, надеюсь, она в силе, Сергей Богданович Семак, который нигде, кроме России, не работал, которому при этом уже к пятидесяти.

    А Абаскаль — молодой тренер, который уже поработал в разных европейских странах. Вот он как раз абсолютно не ноунейм, его все прекрасно знают. Его не знаем мы, и его не знает Александр Мостовой. Видимо, поскольку Абаскаль в Испании, а Мостовой долгое время провел в Испании, драма Мостового заключается в том, что ему даже не у кого спросить, кто такой Абаскаль, видимо, у него не осталось друзей.

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    • Короче говоря, единственный способ оценки тренера — качество игры, которую его команда показывает. Вот и посмотрим, как этот молодой рыжий будет решать проблемы, среди которых он непременно окажется как любой спартаковский тренер», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Абаскаль ранее работал в швейцарских клубах «Лугано», «Кьяссо», «Базель», в итальянском «Асколи», греческом «Волосе», а также в системе испанской «Севильи».

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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