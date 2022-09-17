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    «Валенсия» в большинстве крупно обыграла «Сельту»

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    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Сельтой» — 3:0.

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    Счет на 37-й минуте открыл полузащитник Саму Кастильехо, а на 60-й минуте гости остались в меньшинстве — аргентинский хавбек Франко Серви получил прямую красную карточку.

    На 82-й минуте бразильский форвард Маркос Андре удвоил преимущество левантийцев, а Андре Алмейда в компенсированное время сделал счет крупным.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Сельта 3:0
    Голы: 1:0 Самуэль Кастильехо (37'), 2:0 Marcos De Sousa (81'), 3:0 Андре Алмейда (90 + 3') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби, Эрай Джёмерт (Габриэл Паулиста, 84'), Хосе Гайя (Антонио Латорре, 84'), Андре Алмейда, Уго Гильямон, Илаш Мориба (Николас Гонсалес, 67'), Самуэль Кастильехо (Marcos De Sousa, 72'), Эдинсон Кавани (Джастин Клюйверт, 71'), Lino Сельта: Jorgen Strand Larsen (Лукас де ла Торре, 83'), Яго Аспас, Оскар, Франсиско Пейнадо (Карлес Перес, 57'), Франко Серви, Ренато Тапиа, Хавьер Галан, Унай Нуньес, Джозеф Айду, Уго Мальо, Агустин Маркесин Предупреждения: Уго Гильямон (16'), Франсиско Пейнадо (53'), Самуэль Лино (55'), Самуэль Кастильехо (69'), Габриэль Вейга (78') Удаление: Франко Серви (60')

    «Валенсия» занимает 8-е место в таблице чемпионата Испании (9 очков). «Сельта» опустилась на 13-ю строчку (7 очков).

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