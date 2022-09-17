Джеррард прокомментировал победу «Астон Виллы»

Главный тренер «Астон Виллы»высказался о победе команды в матче 8-го тура АПЛ над «Саутгемптоном» (1:0).

«С тех пор, как я здесь, мы часто не могли победить, хотя играли хорошо. И это было действительно ужасно, неприятно для нас. Поэтому наша победа — это не стильно и не красиво, но это мужественно.

Мы боролись, были едины на поле. И это было действительно сильное выступление в работе без мяча — парни заслуживают похвалы. Когда ты ограничиваешь соперника, это всегда удваивает твои шансы.

По мере того, как мы будем продвигаться вверх по таблице, будем чувствовать себя спокойнее и увереннее. Убежден, что нашему составу хватает качества, чтобы играть при этом все эстетичнее», — цитирует Джеррарда официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Астон Вилла» с 7 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 7 очками — на 14-й строчке.