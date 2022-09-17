Аллегри рассказал о проблемах «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса»поделился мыслями по поводу проблем его команды на старте сезона.

«Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике.

Сейчас у нас виртуальный "Ювентус". Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет.

Заберите у "Интера" или "Милана" пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности», — цитирует Аллегри Goal.com.

На данный момент у «Юве» травмированы Поль Погба, Федерико Кьеза и Войчех Шченсны. Долго отсутствовали Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо.