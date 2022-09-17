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    Аллегри рассказал о проблемах «Ювентуса»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями по поводу проблем его команды на старте сезона.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике.

    Сейчас у нас виртуальный "Ювентус". Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет.

    Заберите у "Интера" или "Милана" пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности», — цитирует Аллегри Goal.com.

    На данный момент у «Юве» травмированы Поль Погба, Федерико Кьеза и Войчех Шченсны. Долго отсутствовали Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо.

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