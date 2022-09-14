Гави продлил контракт с «Барселоной»

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение 18-летнего испанского футболиста с «Барселоной» будет рассчитано до 30 июня 2026 года. Сумма отступных за полузащитника составит € 1 млрд. Продление контракта Гави состоится завтра, 15 сентября, на открытом мероприятии на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. Футболист принял участие в 54 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.

Накануне «Барселона» проиграла «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.