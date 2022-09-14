ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Спасительный Матип. Гол защитника «Аякса» снял давление с «Ливерпуля» и Клоппа
  • 14:18
    • Составы команд на матч Кубка России «Локомотив» — «Краснодар»
  • 14:07
    • Гави продлил контракт с «Барселоной»
  • 12:50
    • Терзич: «Ман Сити» всегда входит в число фаворитов Лиги Чемпионов
  • 12:42
    • Матч Лиги Европы «Арсенал» — «ПСВ» пройдет 20 октября
  • 12:41
    • Sony представила новинки в рамках сентябрьского кейса PlayStation State of Play
    Все новости спорта

    Гави продлил контракт с «Барселоной»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Трансферы
    «Барселона» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Гави.

    Гави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гави

    Новое соглашение 18-летнего испанского футболиста с «Барселоной» будет рассчитано до 30 июня 2026 года. Сумма отступных за полузащитника составит € 1 млрд. Продление контракта Гави состоится завтра, 15 сентября, на открытом мероприятии на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

    Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. Футболист принял участие в 54 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.

    Накануне «Барселона» проиграла «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Холанн сыграет против бывшего клуба?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Краснодар» отыграется на кризисном «Локо» за разгром от ЦСКА?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Остался ли у «Зенита» боезапас после матча с «Оренбургом»?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Челси — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ренн — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рома — ХИК
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры