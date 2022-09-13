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    Виллиан Роша: ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе

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    Бразильский защитник Виллиан Роша рассказал, почему согласился продолжить карьеру в московском ЦСКА.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона.

    Я много работал, чтобы вписаться в компанию своих новых товарищей по команде. Был очень рад возможности дебютировать за клуб, выйдя в стартовом составе. Думаю, дебют получился хорошим. Я чувствовал себя достаточно комфортно.

    Меня очень здорово приняли в ЦСКА. Мойзес, Бруно Фукс, Макс и Влад сильно помогали мне в первые дни акклиматизироваться и влиться в коллектив. Это значительно облегчает адаптацию. К сожалению, я еще не успел посмотреть город, но уже чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Виллиана Sport24.

    Виллиан Роша перешел в ЦСКА в начале сентября из португальского «Портимоненсе».

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