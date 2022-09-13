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    Моуринью прокомментировал победу над «Эмполи»

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после победы над «Эмполи» (2:1) в матче 6 тура Серии А.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Удалось ли бы нам победить без Дибалы? Я не знаю. Очевидно, что он сыграл хорошо, но не все футболисты обладают его потенциалом. Мы были командой на поле, и мне это нравится.

    У "Эмполи" было пространство для атак на наши ворота. Во втором тайме мы преобразились и стали контролировать ситуацию. Мы должны были забить третий гол, но этого не произошло, и ситуация была рискованной. Но мы заслужили победу, играть против "Эмполи" нелегко», — цитирует Моуринью Football Italia.

    Аргентинец в прошедшем поединке сделал результативную передачу.

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