Моуринью прокомментировал победу над «Эмполи»

Главный тренер «Ромы»высказался после победы над «Эмполи» (2:1) в матче 6 тура Серии А.

«Удалось ли бы нам победить без Дибалы? Я не знаю. Очевидно, что он сыграл хорошо, но не все футболисты обладают его потенциалом. Мы были командой на поле, и мне это нравится.

У "Эмполи" было пространство для атак на наши ворота. Во втором тайме мы преобразились и стали контролировать ситуацию. Мы должны были забить третий гол, но этого не произошло, и ситуация была рискованной. Но мы заслужили победу, играть против "Эмполи" нелегко», — цитирует Моуринью Football Italia.

Аргентинец в прошедшем поединке сделал результативную передачу.