«Ливерпуль» — «Аякс»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над амстердамским— 2:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. После дальнего ввода мяча в игру Алисоном Диас сделал скидку головой на ход Жоте, который прорвался к линии штрафной и покатил направо, на оставшегося свободным Салаха. Мохамед вошёл в штрафную и отличным ударом послал мяч под дальнюю штангу.

На 27-й минуте Бергёйс убежал по левому флангу к штрафной и выполнил прострел, Бергвейн накоротке покатил на Кудуса, а тот мощно пробил из вратарской — мяч влетел под перекладину.

На 89-й минуте Цимикас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, Жоэль Матип хорошо выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот. Тимбер выбил мяч из ворот, но сделал это уже за линией.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Ливерпуль — Аякс 2:1 Голы: 1:0 Мохамед Салах (17'), 1:1 Mohammed Kudus (27'), 2:1 Жоэль Матип (89') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Харви Эллиотт (Роберто Фирмино, 66'), Фабиньо, Тьяго, Мохамед Салах, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 66'), Луис Диас (Джеймс Милнер, 90') Аякс: Стивен Бергвейн, Mohammed Kudus (Брайан Бробби, 86'), Душан Тадич, Kenneth Taylor (Флориан Гриллич, 80'), Эдсон Альварес, Стивен Бергёйс, Дейли Блинд, Кэлвин Бейсси, Юрриен Тимбер, Девин Ренс (Jorge Sanchez, 68'), Ремко Пасвер Предупреждения: Эдсон Альварес (59'), Жоэль Матип (62'), Стивен Бергёйс (90 + 1')

«Ливерпуль» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы A. «Аякс» с 3 баллами располагается на 1-й позиции.