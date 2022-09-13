«Ливерпуль» — «Аякс»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. После дальнего ввода мяча в игру Алисоном Диас сделал скидку головой на ход Жоте, который прорвался к линии штрафной и покатил направо, на оставшегося свободным Салаха. Мохамед вошёл в штрафную и отличным ударом послал мяч под дальнюю штангу.
На 27-й минуте Бергёйс убежал по левому флангу к штрафной и выполнил прострел, Бергвейн накоротке покатил на Кудуса, а тот мощно пробил из вратарской — мяч влетел под перекладину.
На 89-й минуте Цимикас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, Жоэль Матип хорошо выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот. Тимбер выбил мяч из ворот, но сделал это уже за линией.
«Ливерпуль» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы A. «Аякс» с 3 баллами располагается на 1-й позиции.