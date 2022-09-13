ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план
  • 23:55
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Аякс»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Ливерпуль Футбол Англии Аякс Эредивизия
    В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над амстердамским «Аяксом» — 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. После дальнего ввода мяча в игру Алисоном Диас сделал скидку головой на ход Жоте, который прорвался к линии штрафной и покатил направо, на оставшегося свободным Салаха. Мохамед вошёл в штрафную и отличным ударом послал мяч под дальнюю штангу.

    На 27-й минуте Бергёйс убежал по левому флангу к штрафной и выполнил прострел, Бергвейн накоротке покатил на Кудуса, а тот мощно пробил из вратарской — мяч влетел под перекладину.

    На 89-й минуте Цимикас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, Жоэль Матип хорошо выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот. Тимбер выбил мяч из ворот, но сделал это уже за линией.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Ливерпуль — Аякс 2:1
    Голы: 1:0 Мохамед Салах (17'), 1:1 Mohammed Kudus (27'), 2:1 Жоэль Матип (89') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Харви Эллиотт (Роберто Фирмино, 66'), Фабиньо, Тьяго, Мохамед Салах, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 66'), Луис Диас (Джеймс Милнер, 90') Аякс: Стивен Бергвейн, Mohammed Kudus (Брайан Бробби, 86'), Душан Тадич, Kenneth Taylor (Флориан Гриллич, 80'), Эдсон Альварес, Стивен Бергёйс, Дейли Блинд, Кэлвин Бейсси, Юрриен Тимбер, Девин Ренс (Jorge Sanchez, 68'), Ремко Пасвер Предупреждения: Эдсон Альварес (59'), Жоэль Матип (62'), Стивен Бергёйс (90 + 1')

    «Ливерпуль» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы A. «Аякс» с 3 баллами располагается на 1-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Холанн сыграет против бывшего клуба?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Краснодар» отыграется на кризисном «Локо» за разгром от ЦСКА?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Остался ли у «Зенита» боезапас после матча с «Оренбургом»?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Челси — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры