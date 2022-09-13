«Бавария» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 51-й минуте открыли хозяева. Киммих от угла поля совершил подачу во вратарскую «Барсы», где Лукас Эрнандес, опередив всех, головой переправил мяч в сетку ворот.

Спустя три минуты Мусиала по центру ускорил атаку, далее сделал передачу на ход Зане, а тот ворвался в штрафную и покатил мяч в угол ворот мимо вышедшего тер Штегена.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Бавария — Барселона 2:0 Голы: 1:0 Лукас Эрнандес (50'), 2:0 Лерой Зане (54') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар (Нуссайр Мазрауи, 21'), Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер (Леон Горецка, 46'), Лерой Зане (Mathys Tel, 80'), Джамал Мусиала (Райан Гравенберх, 80'), Садио Мане (Серж Гнабри, 70'), Томас Мюллер Барселона: Усман Дембеле (Ансумане Фати, 80'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 61'), Педри, Серхио Бускетс (Франк Кессье, 80'), Gavi, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен (Эрик Гарсия, 70'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Марсель Забитцер (19'), Серхио Бускетс (48'), Йозуа Киммих (74')

Группа С: 1. «Бавария» — 6 очков, 2. «Барселона» — 3, 3. «Интер» — 3, 4. «Виктория» — 0.