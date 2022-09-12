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    Сергеев о победе над «Оренбургом» со счетом 8:0: А почему «Зениту» должно быть стыдно?

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал разгромную победу над «Оренбургом» (8:0) в девятом туре РПЛ.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Хочу поздравить всех зенитовцев и всех болельщиков "Зенита" с этой исторической победой. Но надеюсь, что мы еще побьем этот рекорд.

    Хорошая была комбинация, когда я забивал второй гол. Вендел покатил на Далера Кузяева, а тот прострелил, после чего мне оставалось только замкнуть. Но в целом было приятно, что забили быстрые голы. И что я тоже поучаствовал в этой феерии.

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    • Не стыдно ли "Зениту" с таким счетом обыгрывать "Оренбург"? А почему нам должно быть стыдно? Мы играем в футбол ради наших болельщиков, ради родных и близких. Сегодня мы всех их порадовали.

    Мы готовились к такой игре. Ну счет — как сложилось, так сложилось», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

    «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после девяти туров.

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