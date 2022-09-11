Составы на матч 9-го тура РПЛ «Урал» — «Торпедо»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Торпедо» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Бевеев, Быковский, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Мишкич, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Султонов, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Каймаков, Караев.

Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

«Торпедо» набрало одно очко в восьми матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).