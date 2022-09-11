В «Баварии» недовольны результатами команды на старте Бундеслиги

Спортивный директор «Баварии»поделился мнением о худшем старте клуба в Бундеслиге за последние 12 лет.

Мюнхенцы в трех турах чемпионата подряд сыграли вничью — со «Штутгартом», «Унионом» и гладбахской «Боруссией». Команда Юлиана Нагельсманна набрала 12 очков в 6 матчах.

«Мы не очень хорошо начали. Думаю, мы потеряли четыре очка. С "Унионом" можно было сыграть вничью, учитывая атмосферу на их стадионе. Но у "Гладбаха" и "Штутгарта" нужно было выигрывать», — сказал Хасан Салихамиджич для Sport1.de.

В 7-м туре бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсманна в гостях сыграют с «Аугсбургом». До этого команде предстоит провести матч против «Барселоны» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.