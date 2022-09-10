«Райо Вальекано» — «Валенсия»: счет 2:1, обзор голов

На 5 минуте Иси Паласон вывел «Райо» вперед. На 52 минуте автогол Николаса Гонсалеса позволил хозяевам удвоить результат.
В компенсированное время «бэтмены» ответили одном голом. Забил защитник Муктар Диакаби.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Валенсия 2:1
Голы: 1:0 Иси Паласон (5'), 2:0 Николас Гонсалес (автогол) (52'), 2:1 Муктар Дьякаби (90 + 3') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Флорьян Лежён, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Иси Паласон (Ранди Нтекья, 76'), Óscar Valentín (Хосе Посо, 87'), Сантьяго Комесанья (Радамель Фалькао, 69'), Альваро Гарсия, Серхио Камельо (Пате Сисс, 69'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 76') Валенсия: Lino, Уго Дуро (Джастин Клюйверт, 64'), Самуэль Кастильехо, Николас Гонсалес (Marcos De Sousa, 56'), Уго Гильямон (Андре Алмейда, 77'), Юнус Муса, Хосе Гайя (Антонио Латорре, 64'), Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста, Тьерри Корреа, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Иван Балью (21'), Иси Паласон (35'), Столе Димитриевски (62'), Сантьяго Комесанья (64'), Юнус Муса (68'), Оскар Трехо (70'), Тьерри Корреа (90 + 4')
«Райо Вальекано» набрал 7 очков и поднялся на 10 место в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия» с 6 баллами занимает 12 место. Это ее третье поражение в сезоне.