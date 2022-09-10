Добро пожаловать в город Генуя, где местная «Сампдория» примет действующего чемпиона Италии — «Милан». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Сампдория»

Генуэзский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав два очка после пяти туров Серии А. На протяжении трех матчей подряд «Сампдория» не могла распечатать ворота соперника, уступив «Аталанте» (0:2) и «Салернитане» (0:4) и сыграв нулевую ничью с «Ювентусом». Голевая засуха подопечных Марко Джампаоло прервалась в четвертом туре против «Лацио», где моряки вырвали ничью в компенсированное время (1:1). В предыдущем матче «Сампдория» встречалась на выезде с «Вероной» и уступила с разницей в один гол (1:2). На данный момент соотношение забитых и пропущенных мячей генуэзцев составляет 2-9.

Милан

Действующие чемпионы Италии занимают третью позицию в турнирной таблице, набрав 11 очков. От лидера Серии А «Аталанты» подопечные Стефано Пиоли отстают на два балла. «Милан» не знает поражений на старте сезона, обыграв «Удинезе» (4:2), «Болонью» (2:0) и «Интер» (3:2), но также потерял необязательные очки в матчах с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). На неделе «россонери» стартовали в Лиге чемпионов на выезде против австрийского «Ред Булл Зальцбург». «Красно-черные» пропустили первыми на 28-й минуте игры, но за пять минут до окончания первой половины полузащитник «Милана» Салемакерс счет сравнял, зафиксировав итоговую ничью (1:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Сампдорию» с одинаковым счетом 1:0. Всего за пять последних встреч «россонери» одержали четыре победы, еще в одном матче была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сампдория» — «Милан» с коэффициентом 2.77.