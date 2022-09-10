ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Сампдория» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча шестого тура Серии А между «Сампдорией» и «Миланом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сампдория Милан
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля Оливье Жиру«Сампдория» — «Милан». Онлайн Роберт Левандовски«Кадис» — «Барселона». Онлайн
  • 08:04
    • Алькарас выиграл у Тиафо и вышел в финал US Open
  • 08:35
    • Хачанов высказался о возможных проблемах с получением виз в страны ЕС
  • 08:14
    • Джеко выступил против проведения матча с Россией
  • 01:39
    • Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open
    Все новости спорта
    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру
    Добро пожаловать в город Генуя, где местная «Сампдория» примет действующего чемпиона Италии — «Милан». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Сампдория»

    Генуэзский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав два очка после пяти туров Серии А. На протяжении трех матчей подряд «Сампдория» не могла распечатать ворота соперника, уступив «Аталанте» (0:2) и «Салернитане» (0:4) и сыграв нулевую ничью с «Ювентусом». Голевая засуха подопечных Марко Джампаоло прервалась в четвертом туре против «Лацио», где моряки вырвали ничью в компенсированное время (1:1). В предыдущем матче «Сампдория» встречалась на выезде с «Вероной» и уступила с разницей в один гол (1:2). На данный момент соотношение забитых и пропущенных мячей генуэзцев составляет 2-9.

    Милан

    Действующие чемпионы Италии занимают третью позицию в турнирной таблице, набрав 11 очков. От лидера Серии А «Аталанты» подопечные Стефано Пиоли отстают на два балла. «Милан» не знает поражений на старте сезона, обыграв «Удинезе» (4:2), «Болонью» (2:0) и «Интер» (3:2), но также потерял необязательные очки в матчах с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). На неделе «россонери» стартовали в Лиге чемпионов на выезде против австрийского «Ред Булл Зальцбург». «Красно-черные» пропустили первыми на 28-й минуте игры, но за пять минут до окончания первой половины полузащитник «Милана» Салемакерс счет сравнял, зафиксировав итоговую ничью (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Сампдорию» с одинаковым счетом 1:0. Всего за пять последних встреч «россонери» одержали четыре победы, еще в одном матче была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сампдория» — «Милан» с коэффициентом 2.77.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Завтра в 07:05
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры