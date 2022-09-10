«Интер» вырвал победу у «Торино» благодаря голу Брозовича

Миланскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

На 89-й минуте Барелла с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской туринцев, Марсело Брозович оторвался от Илкхана и в прыжке в касание пробил в левый угол ворот мимо Милинковича-Савича.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Торино 1:0 Гол: 1:0 Марсело Брозович (89') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Федерико Димарко (Рауль Белланова, 77'), Дензел Дюмфрис (Алессандро Бастони, 68'), Николо Барелла, Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Генрих Мхитарян, 77'), Маттео Дармиан (Робин Гозенс, 85'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 68'), Лаутаро Мартинес Торино: Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 90'), Никола Влашич, Demba Seck (Неманья Радоньич, 69'), Мергим Войвода, Кароль Линетти (Emirhan İlkhan, 69'), Саша Лукич, Валентин Лацаро (Уилфрид Стефан Синго, 90'), Рикардо Родригес (Давид Зима, 77'), Алессандро Буонджорно, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Антонио Санабрия (51'), Марсело Брозович (55'), Саша Лукич (68')

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук матч пропускал из-за травмы.

Календарь и таблица Серии А

После этой игры «Интер» занимает 3-е место в таблице Серии А — 12 очков, «Торино» — 7-е место и 10 очков.