Головин рассказал, как Дзюбу приняли в «Адана Демирспор»

Полузащитник «Монако»поделился мнением о переходе экс-капитана сборной Россиив турецкий «Адана Демирспор».

«Мне кажется, тоже хороший вариант. Главное, что там он будет играть. И Артем в первом же матче забил. Это всегда здорово.

Там, кстати, хорошие игроки. За "Адана Демирспор" играет Генри Оньекуру, он у нас два года в "Монако" был. Я с ним списывался, спрашивал, как там Дзюба.

"Мощный такой! — отвечает. — Шутит все время, языка только не знает. Прикольный парень, все время на позитиве".

Коллектив рад. И, думаю, сам Дзюба рад. В подвешенном состоянии тяжело находиться. Когда появляется определенность, на душе легче становится», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Дзюба провел за «Адана Демирспор» три матча, в которых забил один гол.