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    Головин рассказал, как Дзюбу приняли в «Адана Демирспор»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о переходе экс-капитана сборной России Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба и Александр Головин
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    Артем Дзюба и Александр Головин

    «Мне кажется, тоже хороший вариант. Главное, что там он будет играть. И Артем в первом же матче забил. Это всегда здорово.

    Там, кстати, хорошие игроки. За "Адана Демирспор" играет Генри Оньекуру, он у нас два года в "Монако" был. Я с ним списывался, спрашивал, как там Дзюба.

    "Мощный такой! — отвечает. — Шутит все время, языка только не знает. Прикольный парень, все время на позитиве".

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    • Коллектив рад. И, думаю, сам Дзюба рад. В подвешенном состоянии тяжело находиться. Когда появляется определенность, на душе легче становится», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

    Дзюба провел за «Адана Демирспор» три матча, в которых забил один гол.

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