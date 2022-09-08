«Лейпциг» назвал имя нового главного тренера

объявил о назначениина пост главного тренера.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Накануне «Лейпциг» сообщил об увольнении Доменико Тедеско. Решение было принято после разгромного поражения от донецкого «Шахтера» (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после пяти туров.

Розе в прошлом сезоне возглавлял дортмундскую «Боруссию», откуда был уволен, несмотря на то, что команда заняла в чемпионате Германии второе место.