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    «Лейпциг» назвал имя нового главного тренера

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    «Лейпциг» объявил о назначении Марко Розе на пост главного тренера.

    Марко Розе
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    Марко Розе

    Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

    Накануне «Лейпциг» сообщил об увольнении Доменико Тедеско. Решение было принято после разгромного поражения от донецкого «Шахтера» (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после пяти туров.

    Розе в прошлом сезоне возглавлял дортмундскую «Боруссию», откуда был уволен, несмотря на то, что команда заняла в чемпионате Германии второе место.

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