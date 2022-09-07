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    Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпциг»

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    «Лейпциг» объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

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    Решение было принято после домашнего поражения «Лейпцига» от донецкого «Шахтера» (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Команду также покидают помощники Тедеско — Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

    В ближайшее время «Лейпциг» назовет имя нового главного тренера.

    «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после пяти туров. В прошлом сезоне команда под руководством Тедеско завершила чемпионат Германии на четвертой строчке.

    Напомним, в 2019–2021 годах Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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