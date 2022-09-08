«Челси» согласовал контракт с Поттером

определился с кандидатурой нового главного тренера. В самое ближайшее время этот пост займет, который в настоящее время работает в «Брайтоне».

По информации The Times, лондонский клуб уже согласовал контракт с 47-летним специалистом. Договор будет рассчитан на пять лет.

Владелец «Челси» Тодд Боэли остался впечатлен разговором с Поттером, идеи которого, по его мнению, соответствует критериям долгосрочного проекта.

Сообщалось, что в контракте Поттера с «Брайтоном» указана сумма отступных в размере 16 миллионов фунтов.

Накануне «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля. Решение было принято после гостевого поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.