«Челси» согласовал контракт с Поттером

По информации The Times, лондонский клуб уже согласовал контракт с 47-летним специалистом. Договор будет рассчитан на пять лет.
Владелец «Челси» Тодд Боэли остался впечатлен разговором с Поттером, идеи которого, по его мнению, соответствует критериям долгосрочного проекта.
Сообщалось, что в контракте Поттера с «Брайтоном» указана сумма отступных в размере 16 миллионов фунтов.
Накануне «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля. Решение было принято после гостевого поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.