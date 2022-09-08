«Ницца» и «Кельн» разошлись миром в матче Лиги Конференций

на своем поле принималав рамках группового этапа Лиги Конференций в группе D. Команды разошлись ничьей со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт немецкой командой на 10-й минуте после того как Ян Тильман сделал отличный пас, а Штеффан Тиггес забил в пустые ворота и вывел «Кёльн» вперед — 0:1.

Но на 62-й минуте встречи Энди Делор выиграл битву характеров и уверенно переиграл Марвина Швабе, мощно пробив пенальти под перекладину и тем самым вырвал ничью для «Ниццы» — 1:1.

«Кёльн» занял второе место в группе D набрав 1 балл, а «Ницца» заняла четвертое место так же с один очков в активе.