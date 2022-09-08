В «Аланьяспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Мевли в «Спартак»

Защитник «Аланьяспора»все еще может перейти в. Об этом сообщил генеральный координатор турецкого клуба Мавлутхан Чавушоглу.

«Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в "Спартак" до сих пор возможен», — сказал Чавушоглу, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» еще не определился с форматом трансфера. Не исключено, что красно-белые возьмут Мевлю в аренду.

Мевля, ранее также игравший в России за «Ростов» и «Сочи», в этом сезоне не провел ни одного матча за «Аланьяспор».

Напомним, греческий «Волос» отказался продавать «Спартаку» испанского полузащитника Паоло Фернандеса.