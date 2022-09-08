ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты
  • 14:45
    • В «Аланьяспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Мевли в «Спартак»
  • 14:15
    • «Урал» объявил о переходе экс-игрока «Фулхэма»
    Все новости спорта

    В «Аланьяспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Мевли в «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Суперлига Турции Футбол Турции Трансферы
    Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля все еще может перейти в «Спартак». Об этом сообщил генеральный координатор турецкого клуба Мавлутхан Чавушоглу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в "Спартак" до сих пор возможен», — сказал Чавушоглу, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» еще не определился с форматом трансфера. Не исключено, что красно-белые возьмут Мевлю в аренду.

  • Экс-форвард «Спартака» и «Локо» продолжит карьеру в Турции
  • Читайте по теме

    • Мевля, ранее также игравший в России за «Ростов» и «Сочи», в этом сезоне не провел ни одного матча за «Аланьяспор».

    Напомним, греческий «Волос» отказался продавать «Спартаку» испанского полузащитника Паоло Фернандеса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто успел найти свою игру?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Динамо» Киев снова выиграет в Стамбуле?
  • «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Прервет ли «Омония» беспроигрышную серию «Шерифа»?
  • «Омония» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Омония — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Цюрих — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры