В первом матче Лиги Конференций в группе Сна своем поле смог одержать победу надв рамках группового этапа Лиги Конференций. Поединок завершился со счетом 4:3.

Быстрый гол был забит уже на 2-й минуте матча игроком «Леха» Михаилом Скурасем, который легко вкатил мяч в пустые ворота — 0:1. На 32-й минуте матча Самуэль Чуквуезе смог сравнять счет забив гол в одно касание, точно в нижний угол ворот — 1:1. И уже на 36-й минуте «Вильярреал» вышел вперед благодаря голу Алехандро Баена — 2:1.

Самуэль Чуквуезе на 40-й минуте смог еще больше увеличить разрыв забив третий мяч «Вильярреала» — 3:1. Но на 46-й минуте Микаэль Ишак сразу же и уменьшил это преимущество отыграв один гол — 3:2. А на 61-й минуте тот же Ишак и вовсе смог сравнять счет ударом в нижний угол ворот — 3:3.

Решающий гол матча был забит на 89-й минуте встречи Франсисом Кокленом, мяч пролетел впритирку со штангой и стал победным для «Вильярреала» — 4:3.

«Вильярреал» поднялся на первое место в группе С набрав 3 очка, «Лех» остался на последнем месте — 0 баллов.

В параллельном матче группы С «Аустрия» принимала «Хапоэль Баэр-Шеву» и команды не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 0:0.

И таким образом заработав по одному очку «Аустрия» расположилась на 2-м месте в группе, а «Хапоэль Баэр-Шева» — на третьем.