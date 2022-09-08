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    «Вильярреал» добыл волевую победу над «Лехом» в первом матче Лиги Конференций

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    В первом матче Лиги Конференций в группе С «Вильярреал» на своем поле смог одержать победу над «Лехом» в рамках группового этапа Лиги Конференций. Поединок завершился со счетом 4:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Быстрый гол был забит уже на 2-й минуте матча игроком «Леха» Михаилом Скурасем, который легко вкатил мяч в пустые ворота — 0:1. На 32-й минуте матча Самуэль Чуквуезе смог сравнять счет забив гол в одно касание, точно в нижний угол ворот — 1:1. И уже на 36-й минуте «Вильярреал» вышел вперед благодаря голу Алехандро Баена — 2:1.

    Самуэль Чуквуезе на 40-й минуте смог еще больше увеличить разрыв забив третий мяч «Вильярреала» — 3:1. Но на 46-й минуте Микаэль Ишак сразу же и уменьшил это преимущество отыграв один гол — 3:2. А на 61-й минуте тот же Ишак и вовсе смог сравнять счет ударом в нижний угол ворот — 3:3.

    Решающий гол матча был забит на 89-й минуте встречи Франсисом Кокленом, мяч пролетел впритирку со штангой и стал победным для «Вильярреала» — 4:3.

    «Вильярреал» поднялся на первое место в группе С набрав 3 очка, «Лех» остался на последнем месте — 0 баллов.

    В параллельном матче группы С «Аустрия» принимала «Хапоэль Баэр-Шеву» и команды не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 0:0.

    И таким образом заработав по одному очку «Аустрия» расположилась на 2-м месте в группе, а «Хапоэль Баэр-Шева» — на третьем.

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