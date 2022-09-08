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    «Лудогорец» вырвал победу у «Ромы», «Бетис» уверенно обыграл ХИК в групповом этапе ЛЕ

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    В группе С «Лудогорец» на своем поле сыграл против «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счёт в матче был открыт аж на 72-й минуте поединка после того как Калу принял передачу Якуба Пётровского и пробил в нижний угол ворот выведя «Лудогорец» вперед. Но на 86-й минуте «Рома» смогла сравнять счет, Эльдор Шомуродов нанес точный удар в створ и подарил команде надежду на спасение от поражения.

    Но «Лудогорец» оказался настойчивей и уже на 88-й минуте матча забил свой второй гол благодаря Нонато, который вышел один на один с голкипером и прекрасно реализовал момент принеся победу своей команде.

    «Лудогорец» поднимается на второе место в группе С набрав 3 очка, а «Рома» с нулем баллов остается на 3-мместе в турнирной таблице.

    В параллельном матче группы С ХИК на своем поле принимал «Бетис» и потерпел поражение со счетом 0:2.

    В этом матче счет был открыт в дополнительное время первого тайма, на 48-й минуте. Виллиан Жозе великолепно пробил в правый угол ворот и у голкипера ХИКа не было шансов — 0:1. А на 64-й минуте Жозе оформил дубль удвоив преимущество своей команды, пробив низом в правый угол ворот — 0:2.

    На 67-й минуте ХИК так же отметился голом, но его не засчитали из-за положения вне игры.

    «Бетис» забрался на первое место в группе С набрав 3 очка, а ХИК остается на последнем месте с 0 баллами в активе.

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