«Лудогорец» вырвал победу у «Ромы», «Бетис» уверенно обыграл ХИК в групповом этапе ЛЕ

В группе Сна своем поле сыграл противв рамках группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче был открыт аж на 72-й минуте поединка после того как Калу принял передачу Якуба Пётровского и пробил в нижний угол ворот выведя «Лудогорец» вперед. Но на 86-й минуте «Рома» смогла сравнять счет, Эльдор Шомуродов нанес точный удар в створ и подарил команде надежду на спасение от поражения.

Но «Лудогорец» оказался настойчивей и уже на 88-й минуте матча забил свой второй гол благодаря Нонато, который вышел один на один с голкипером и прекрасно реализовал момент принеся победу своей команде.

«Лудогорец» поднимается на второе место в группе С набрав 3 очка, а «Рома» с нулем баллов остается на 3-мместе в турнирной таблице.

В параллельном матче группы С ХИК на своем поле принимал «Бетис» и потерпел поражение со счетом 0:2.

В этом матче счет был открыт в дополнительное время первого тайма, на 48-й минуте. Виллиан Жозе великолепно пробил в правый угол ворот и у голкипера ХИКа не было шансов — 0:1. А на 64-й минуте Жозе оформил дубль удвоив преимущество своей команды, пробив низом в правый угол ворот — 0:2.

На 67-й минуте ХИК так же отметился голом, но его не засчитали из-за положения вне игры.

«Бетис» забрался на первое место в группе С набрав 3 очка, а ХИК остается на последнем месте с 0 баллами в активе.