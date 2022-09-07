ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнХоланн без тормозов. Машина Гвардиолы уничтожила «Севилью»
  • 12:20
    • «Челси» объявил об увольнении Тухеля
  • 11:17
    • Карпин назвал расширенный состав сборной России на матч с Киргизией
  • 11:10
    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном
    Все новости спорта

    Зидан может возглавить «Челси». На должность также претендует тренер «Брайтона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси Брайтон энд Хоув Альбион АПЛ Футбол Англии
    «Челси» ведет поиски нового главного тренера после увольнения Томаса Тухеля.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По данным британских СМИ, лондонскую команду может возглавить Грэм Поттер, который в настоящее время работает с «Брайтоном».

    Как сообщает talkSPORT, в контракте Поттера с «Брайтоном» указана сумма отступных в размере 16 миллионов фунтов.

    Между тем, известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Челси» проведет переговоры с Зинедином Зиданом и Маурисио Почеттино.

  • Богатые тоже плачут. Многомиллионные трансферы не спасли «Челси» от поражения в Загребе
  • Лигочемпионское фиаско «Челси» — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Руководство «Челси» приняло решение об увольнении Тухеля после гостевого поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кварацхелия шокирует «Ливерпуль»?
  • «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Игра между СКА и «Авангардом» разочарует в плане результативности?
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Интер» и «Бавария» устроят голевое шоу
  • «Интер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 6.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Омония — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры