Зидан может возглавить «Челси». На должность также претендует тренер «Брайтона»

ведет поиски нового главного тренера после увольнения

По данным британских СМИ, лондонскую команду может возглавить Грэм Поттер, который в настоящее время работает с «Брайтоном».

Как сообщает talkSPORT, в контракте Поттера с «Брайтоном» указана сумма отступных в размере 16 миллионов фунтов.

Между тем, известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Челси» проведет переговоры с Зинедином Зиданом и Маурисио Почеттино.

Руководство «Челси» приняло решение об увольнении Тухеля после гостевого поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.