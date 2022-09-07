«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича

Боян Роганович Фото: globallookpress.com
Детали трансфера и личные условия контракта клубом не уточняются.
Ранее 21-летний Роганович выступал за команды «Будучност», «Титоград» (оба — Черногория) и «Чукарички» (Сербия).
Игрок является обладателем Кубка Черногории и бронзовым призером чемпионата Сербии.
Также автозаводцы объявили о подписании контракта с полузащитником «Славена Белупо» Михаила Каймакова.
Стороны заключили арендное соглашение на один сезон с правом выкупа.
Каймаков провел 15 матчей за сборную Молдавии.