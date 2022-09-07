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    Гласнер: Гимн Лиги чемпионов впервые прозвучит на стадионе «Айнтрахта»

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    Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».

    Оливер Гласнер
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    Оливер Гласнер

    Напомним, что франкфуртский клуб попал в главный еврокубок в качестве победителя Лиги Европы.

    «С нетерпением ждем этой награды за волшебный прошлый сезон. Гимн Лиги чемпионов впервые прозвучит на нашем стадионе.

    У нас очень сильный соперник, но последние результаты говорят, что мы способны подарить болельщикам еще один великолепный вечер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч группы D «Айнтрахт» — «Спортинг» пройдет 6 сентября во Франкфурте и начнется в 19:45 мск. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

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