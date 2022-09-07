«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Лондонцы в своем чемпионате стартовали довольно убедительно. «Шпоры» осел на 3 месте по итогам 6 туров.

Причем минувший тур для команды получился удачным. «Тоттенхэм» в дерби переиграл «Фулхэм» (2:1).

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Марсель 1 1.50 X 4.40 2 6.50 Ставка

Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не сыграет опытный хавбек Лукас Моура.

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«Тоттенхэм» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.

«Марсель»

Марсельский клуб все еще мечтает побороться за чемпионство во Франции. Вот и старт в Лиге 1 это лишь подтвердил.

В минувшем туре чемпионата «Марсель» победил. На выезде команда не оставила шансов «Осеру» (0:2).

Причем атака команды действует довольно успешно. В 6 турах игроки «Марселя» забили уже 13 мячей.

В этом поединке «Марсель» постарается добыть как минимум балл. Вот только сделать это без Димитри Пайе будет крайне непросто.

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Марселя» — за 6.00.

«Тоттенхэм» выглядит явно сильнее французов. «Марселю» без Пайе придется крайне тяжело .

«Шпоры» с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.