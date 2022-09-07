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    «Шпоры» выдадут ударное начало

    «Тоттенхэм» — «Марсель». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Марсель»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 07 Сентября 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы в своем чемпионате стартовали довольно убедительно. «Шпоры» осел на 3 месте по итогам 6 туров.

    Причем минувший тур для команды получился удачным. «Тоттенхэм» в дерби переиграл «Фулхэм» (2:1).

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Марсель

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.50
  • Ставка
    •

    Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не сыграет опытный хавбек Лукас Моура.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Тоттенхэм» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.

    «Марсель»

    Марсельский клуб все еще мечтает побороться за чемпионство во Франции. Вот и старт в Лиге 1 это лишь подтвердил.

    В минувшем туре чемпионата «Марсель» победил. На выезде команда не оставила шансов «Осеру» (0:2).

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    • Причем атака команды действует довольно успешно. В 6 турах игроки «Марселя» забили уже 13 мячей.

    В этом поединке «Марсель» постарается добыть как минимум балл. Вот только сделать это без Димитри Пайе будет крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Марселя» — за 6.00.

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    «Тоттенхэм» выглядит явно сильнее французов. «Марселю» без Пайе придется крайне тяжело.

    «Шпоры» с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Тоттенхэм» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Шпоры» выдадут ударное начало
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