«Тоттенхэм»
Лондонцы в своем чемпионате стартовали довольно убедительно. «Шпоры» осел на 3 месте по итогам 6 туров.
Причем минувший тур для команды получился удачным. «Тоттенхэм» в дерби переиграл «Фулхэм» (2:1).
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Марсель
Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не сыграет опытный хавбек Лукас Моура.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Тоттенхэм» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.
«Марсель»
Марсельский клуб все еще мечтает побороться за чемпионство во Франции. Вот и старт в Лиге 1 это лишь подтвердил.
В минувшем туре чемпионата «Марсель» победил. На выезде команда не оставила шансов «Осеру» (0:2).
Причем атака команды действует довольно успешно. В 6 турах игроки «Марселя» забили уже 13 мячей.
В этом поединке «Марсель» постарается добыть как минимум балл. Вот только сделать это без Димитри Пайе будет крайне непросто.
Прогноз и ставка
На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Марселя» — за 6.00.
«Тоттенхэм» выглядит явно сильнее французов. «Марселю»
«Шпоры» с первых минут наверняка будут искать свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.