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    «Айнтрахт» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига чемпионов, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Спортинг»
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    «Айнтрахт»
    7 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта на своем поле сыграет против португальского «Спортинга» из Лиссабона. Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Айнтрахт» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 07 Сентября 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:45 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» неоднозначно провел прошлый сезон. В чемпионате Германии команда полностью провалилась, финишировав только на 11 позиции в турнирной таблице.

    Но неудачу на внутренней арене «орлы» компенсировали сверхудачным выступлением на евроарене, где они стали победителями Лиги Европы и тем самым получили билет в Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Спортинг

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    В начале сезона франкфуртцы успели отыграть матч за Суперкубко УЕФА, проиграв его мадридскому «Реалу» 0:2. А в чемпионате Германии они стартовали с 3-матчевой безвыигрышной серией.

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    Однако последующие два поединка внутреннего первенства «Айнтрахт» смог выиграть, поочередно одолев на выезде 4:3 «Вердер» и 4:0 дома накануне «РБ Лейпциг», и закрепился в середине турнирки.

    «Спортинг»

    В 2021 году «Спортинг» смог наконец-то выиграть чемпионат Португалии, но в прошлом сезоне повторить свой успех не смог, финишировав на второй строке.

    Зато в кое-то веки получилось выйти в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов из группы, но уже в 1/8 финала португальцы напоролись на «Манчестер Сити», проиграв дома 0:5 и скатав нилевку на выезде.

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  • 27/08/2022

    • Новый розыгрыш чемпионата Португалии начался не лучшим образом для «львов», ведь за пять проведенных встреч они теряли очки три раза, проиграв дважды, в том числе и крупно на выезде «Порту» 0:3.

    В преддверии же предстоящего поединка «Спортинг» смог выиграть свой второй матч в сезоне, обыграв в гостевом поединке скромный «Эшторил» со счетом 2:0.

    Ранее между собой данные коллективы не играли.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Спортинга» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.77.

    Прогнозируем, что в данном поединке виктория достанется немецкому коллективу, который будет иметь преимущество своего поля, да и к данной игре подошел в более лучшем состоянии.

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    «Айнтрахт» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» стартуют в ЛЧ с победы
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