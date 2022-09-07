«Айнтрахт»
«Айнтрахт» неоднозначно провел прошлый сезон. В чемпионате Германии команда полностью провалилась, финишировав только на 11 позиции в турнирной таблице.
Но неудачу на внутренней арене «орлы» компенсировали сверхудачным выступлением на евроарене, где они стали победителями Лиги Европы и тем самым получили билет в Лигу чемпионов.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Спортинг
В начале сезона франкфуртцы успели отыграть матч за Суперкубко УЕФА, проиграв его мадридскому «Реалу» 0:2. А в чемпионате Германии они стартовали с 3-матчевой безвыигрышной серией.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Однако последующие два поединка внутреннего первенства «Айнтрахт» смог выиграть, поочередно одолев на выезде 4:3 «Вердер» и 4:0 дома накануне «РБ Лейпциг», и закрепился в середине турнирки.
«Спортинг»
В 2021 году «Спортинг» смог наконец-то выиграть чемпионат Португалии, но в прошлом сезоне повторить свой успех не смог, финишировав на второй строке.
Зато в кое-то веки получилось выйти в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов из группы, но уже в 1/8 финала португальцы напоролись на «Манчестер Сити», проиграв дома 0:5 и скатав нилевку на выезде.
Новый розыгрыш чемпионата Португалии начался не лучшим образом для «львов», ведь за пять проведенных встреч они теряли очки три раза, проиграв дважды, в том числе и крупно на выезде «Порту» 0:3.
В преддверии же предстоящего поединка «Спортинг» смог выиграть свой второй матч в сезоне, обыграв в гостевом поединке скромный «Эшторил» со счетом 2:0.
Ранее между собой данные коллективы не играли.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.20.
На викторию «Спортинга» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.77.
Прогнозируем, что в данном поединке виктория достанется немецкому коллективу, который будет иметь преимущество своего поля, да и к данной игре подошел в более лучшем состоянии.