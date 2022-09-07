7 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта на своем поле сыграет против португальского «Спортинга» из Лиссабона. Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Айнтрахт» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» неоднозначно провел прошлый сезон. В чемпионате Германии команда полностью провалилась, финишировав только на 11 позиции в турнирной таблице.

Но неудачу на внутренней арене «орлы» компенсировали сверхудачным выступлением на евроарене, где они стали победителями Лиги Европы и тем самым получили билет в Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Спортинг 1 2.08 X 3.65 2 3.35 Ставка

В начале сезона франкфуртцы успели отыграть матч за Суперкубко УЕФА, проиграв его мадридскому «Реалу» 0:2. А в чемпионате Германии они стартовали с 3-матчевой безвыигрышной серией.

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Однако последующие два поединка внутреннего первенства «Айнтрахт» смог выиграть, поочередно одолев на выезде 4:3 «Вердер» и 4:0 дома накануне «РБ Лейпциг», и закрепился в середине турнирки.

«Спортинг»

В 2021 году «Спортинг» смог наконец-то выиграть чемпионат Португалии, но в прошлом сезоне повторить свой успех не смог, финишировав на второй строке.

Зато в кое-то веки получилось выйти в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов из группы, но уже в 1/8 финала португальцы напоролись на «Манчестер Сити», проиграв дома 0:5 и скатав нилевку на выезде.

Новый розыгрыш чемпионата Португалии начался не лучшим образом для «львов», ведь за пять проведенных встреч они теряли очки три раза, проиграв дважды, в том числе и крупно на выезде «Порту» 0:3.

В преддверии же предстоящего поединка «Спортинг» смог выиграть свой второй матч в сезоне, обыграв в гостевом поединке скромный «Эшторил» со счетом 2:0.

Ранее между собой данные коллективы не играли.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.20.

На викторию «Спортинга» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.77.

Прогнозируем, что в данном поединке виктория достанется немецкому коллективу, который будет иметь преимущество своего поля, да и к данной игре подошел в более лучшем состоянии.