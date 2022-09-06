Пиоли: «Зальцбург» находится на очень высоком уровне

Главный тренер «Милана»прокомментировал матч 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Зальцбургом». Он запланирован на 6 сентября, 22:00 по мск.

«Мы смотрели все их матчи, включая товарищеские. Верим, что мы хорошо подготовились к игре. Они много двигаются и играют в атаку, в их рядах есть многообещающие игроки.

Что касается темпа и интенсивности, "Зальцбург" находится на очень высоком уровне. Мы подготовились, чтобы соответствовать их скорости и продемонстрировать на поле наши способности. Мы должны провести этот матч с энтузиазмом, со знанием наших сильных качеств и характеристик», — цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

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