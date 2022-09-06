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    Остановит ли «Зальцбург» «Милан»?

    «Зальцбург» — «Милан». Ставка (к. 2.45) и прогноз на Лигу чемпионов 6 сентября 2022 года

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    «Милан» выиграл миланское дерби перед выступлением в ЛЧ
    «Зальцбург» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Зальцбург» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 06 Сентября 2022 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 22:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Зальцбург»

    И конечно же в новом сезоне «Ред Булл Зальцбург» так же планирует выиграть родной чемпионат. В Бундеслиге Австрии он по привычке лидирует.

    По итогам семи туров команда опережает своего ближайшего преследователя и традиционного в последние годы конкурента за титул ЛАСК на два очка при игре в запасе.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Милан

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    Также коллектив прошел два раунда Кубка Австрии и пробился в 1/8 финала, победив «Фюген» (3:0) и «Гюртен» (3:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Перед встречей с итальянским грандом у клуба серия из пяти побед кряду с общим счетом 15-1.

    «Милан»

    В прошлом сезоне «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. Выступление в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов станет для него вторым за девять лет.

    Коллектив занимает второе место в таблице Серии А, уступая лидеру «Наполи» по дополнительным показателям, после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

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    • Перед грядущим поединком «россонери» выиграли миланское дерби у «Интера» (3:2) в рамках итальянского первенства.

    В последних восьми матчах, с учетом товарищеских встреч, команда не знает поражений при шести победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Зальцбург» — «Милан»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Зальцбург» «Милан»?
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