«Зальцбург»
И конечно же в новом сезоне «Ред Булл Зальцбург» так же планирует выиграть родной чемпионат. В Бундеслиге Австрии он по привычке лидирует.
По итогам семи туров команда опережает своего ближайшего преследователя и традиционного в последние годы конкурента за титул ЛАСК на два очка при игре в запасе.
Коэффициенты матча Зальцбург — Милан
Также коллектив прошел два раунда Кубка Австрии и пробился в 1/8 финала, победив «Фюген» (3:0) и «Гюртен» (3:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Перед встречей с итальянским грандом у клуба серия из пяти побед кряду с общим счетом 15-1.
«Милан»
В прошлом сезоне «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. Выступление в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов станет для него вторым за девять лет.
Коллектив занимает второе место в таблице Серии А, уступая лидеру «Наполи» по дополнительным показателям, после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.
Перед грядущим поединком «россонери» выиграли миланское дерби у «Интера» (3:2) в рамках итальянского первенства.
В последних восьми матчах, с учетом товарищеских встреч, команда не знает поражений при шести победах и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.