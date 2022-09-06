«Зальцбург» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Зальцбург» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зальцбург»

И конечно же в новом сезоне «Ред Булл Зальцбург» так же планирует выиграть родной чемпионат. В Бундеслиге Австрии он по привычке лидирует.

По итогам семи туров команда опережает своего ближайшего преследователя и традиционного в последние годы конкурента за титул ЛАСК на два очка при игре в запасе.

Коэффициенты матча Зальцбург — Милан 1 3.40 X 3.55 2 2.10 Ставка

Также коллектив прошел два раунда Кубка Австрии и пробился в 1/8 финала, победив «Фюген» (3:0) и «Гюртен» (3:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Перед встречей с итальянским грандом у клуба серия из пяти побед кряду с общим счетом 15-1.

«Милан»

В прошлом сезоне «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. Выступление в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов станет для него вторым за девять лет.

Коллектив занимает второе место в таблице Серии А, уступая лидеру «Наполи» по дополнительным показателям, после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

Перед грядущим поединком «россонери» выиграли миланское дерби у «Интера» (3:2) в рамках итальянского первенства.

В последних восьми матчах, с учетом товарищеских встреч, команда не знает поражений при шести победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.