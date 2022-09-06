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    Главный тренер «Оренбурга»: В России очень хорошо платят, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о психологии молодых футболистов в России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «В России сейчас много талантливых ребят. Литвинов в "Спартаке", Литвинов в "Краснодаре". Тюкавин, Захарян. Матвей Сафонов — отличный вратарь.

    Но в России платят очень хорошо, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол. Мне часто грустно от этого. Если ты хочешь зарабатывать много, надо сначала что-то дать. А ты еще ничего не показал, а уже хочешь много денег. Но так не работает: хороший контракт тебе дает время, а не наоборот.

    Откуда это все идет? Из семьи. Значит, футболисты слышат разговоры взрослых: станешь футболистом — будешь много зарабатывать. Когда они получают первые большие деньги, сразу же хотят купить себе BMW X7 или там М4. Не думают, что лучше бы квартиру приобрести, — не-е-е, им нужна крутая BMW. А еще лучше — Porsche. Некоторые даже не умеют водить этот "Порш", но все равно им надо.

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    • Разговариваю ли с молодыми по этому поводу? Да, говорю им: "Я не твой папа. Могу тебя направить, но решать за тебя не могу". Стараюсь, конечно, с ними разговаривать — нужно только подобрать удобный момент, чтобы ему было комфортно», — приводит слова Лички «Чемпионат».

    «Оренбург» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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