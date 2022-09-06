Черчесов: Написал Федуну СМС, поблагодарил за время в «Спартаке»

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал уходс поста руководителя

«Леониду Арнольдовичу я написал СМС, поблагодарил за то время, что он был в "Спартаке". И за то время, что я был в сборной России, он поддерживал меня.

Он принял такое решение, мне сложно сказать причину этого решения. Он 18 лет руководил клубом, в котором я вырос. Ему огромное спасибо за стадион, который построил, за академию», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.