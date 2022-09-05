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    Моуринью: Я предпочту проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре матча со счетом 0:1

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Рома Удинезе
    Наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, что думает по поводу крупного поражения своей команды в поединке итальянского чемпионата с «Удинезе» (0:4).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Это была сложная игра, сложный соперник, который знает, как надо действовать в таких матчах. В таких матчах вам нельзя уступать в счете. Соперник очень хорошо обороняется, убегает в контратаки, может контролировать темп игры и совершать тактические фолы. Поэтому если вы уступаете в счете, у вас уже проблемы.

    Каждая контратака "Удинезе" заканчивалась голом. У нас были моменты в виде удара в каркас ворот и потенциального пенальти, но когда ты проигрываешь со счетом 0:4, то не можешь говорить о судействе. Это мое правило.

    Я скажу, что предпочту проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре матча со счетом 0:1. Потому что в итоге мы потеряли только 3 очка, а не 12. Нам и болельщикам трудно принять этот результат, но такова жизнь. В четверг нас ждет очередная игра [в Лиге Европы], и мы будем двигаться дальше», — сказал Моуринью DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    Команда Жозе Моуринью потерпела первое поражение в сезоне. Римляне откатились на пятое место в таблице Серии А, а на четвертую строчку поднялся «Удинезе» — у команд по 10 очков.

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