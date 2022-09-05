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    Агент: Кварцхелия мог летом оказаться в «Ювентусе»

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    Агент Дженнаро Ди Нардо, принимавший участие в переходе полузащитника Хвичи Кварцхелии в «Наполи», рассказал, что грузинский игрок мог оказаться в «Ювентусе».

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    Напомним, что Кварацхелия стал игроком неаполитанского клуба этим летом. Ранее он выступал за казанский «Рубин».

    «На игрока обратил внимание еще бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи. Переговоры находились в продвинутой стадии.

    Но выбор "Наполи" был более оправдан с точки зрения карьеры молодого игрока», — приводит слова агента Corriere dello Sport со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

    21-летний Хвица Кварацхелия забил четыре мяча в пяти сыгранных турах чемпионата Италии и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

    Лидирует Марко Арнаутович, забивший пять мячей в пяти матчах за «Болонью».

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