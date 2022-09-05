Агент: Кварцхелия мог летом оказаться в «Ювентусе»

Агент, принимавший участие в переходе полузащитника, рассказал, что грузинский игрок мог оказаться в

Напомним, что Кварацхелия стал игроком неаполитанского клуба этим летом. Ранее он выступал за казанский «Рубин».

«На игрока обратил внимание еще бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи. Переговоры находились в продвинутой стадии.

Но выбор "Наполи" был более оправдан с точки зрения карьеры молодого игрока», — приводит слова агента Corriere dello Sport со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

21-летний Хвица Кварацхелия забил четыре мяча в пяти сыгранных турах чемпионата Италии и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

Лидирует Марко Арнаутович, забивший пять мячей в пяти матчах за «Болонью».