«Барселона» на выезде разгромила «Севилью»

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Гави совершил перехват на своей половине, после чего Дембеле по центру разогнал атаку и отпасовал в штрафную. Левандовский перебросил вышедшего из ворот Боно, Фернандо у ленточки подстраховал вратаря, но Рафинья головой добил мяч в сетку ворот.
На 36-й минуте Кунде сделал мягкий заброс в штрафную хозяев, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и слёта пробил точно в угол ворот.
На 50-й минуте, после розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии — и тот переправил мяч в сетку ворот.
Команда Хави с десятью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Хулена Лопетеги находятся на 17-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «Барселона» отправится в гости к «Кадису», а «Севилья» сыграет на выезде против «Эспаньола». Обе встречи состоятся 10 сентября.