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    «Барселона» на выезде разгромила «Севилью»

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    В матче 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:3.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Гави совершил перехват на своей половине, после чего Дембеле по центру разогнал атаку и отпасовал в штрафную. Левандовский перебросил вышедшего из ворот Боно, Фернандо у ленточки подстраховал вратаря, но Рафинья головой добил мяч в сетку ворот.

    На 36-й минуте Кунде сделал мягкий заброс в штрафную хозяев, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и слёта пробил точно в угол ворот.

    На 50-й минуте, после розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии — и тот переправил мяч в сетку ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Барселона 0:3
    Голы: 0:1 Рафаэл Диас (21'), 0:2 Роберт Левандовски (36'), 0:3 Эрик Гарсия (50') Севилья: Яссин Буну, Гонсало Монтьель (Сусо, 64'), Фернандо, Tanguy Nianzou, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Томас Делейни, 46'), Неманья Гудель (Jose Carmona, 46'), Иван Ракитич, Эрик Ламела, Юссеф Эн-Несири (Каспер Дольберг, 57'), Иско (Алехандро Гомес, 70') Барселона: Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ансумане Фати, 74'), Усман Дембеле (Ферран Торрес, 63'), Педри (Френки де Йонг, 63'), Серхио Бускетс, Gavi, Alejandro Balde (Жорди Альба, 64'), Эрик Гарсия (Серхи Роберто, 55'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Усман Дембеле (9'), Alejandro Balde (28'), Жоан Жордан (33'), Jose Carmona (66'), Рональд Араухо (75'), Серхи Роберто (89')

    Команда Хави с десятью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Хулена Лопетеги находятся на 17-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Барселона» отправится в гости к «Кадису», а «Севилья» сыграет на выезде против «Эспаньола». Обе встречи состоятся 10 сентября.

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