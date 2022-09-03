«Реал» — «Бетис»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Алаба навесил с левого фланга к штрафной «Бетиса», Винисиус Жуниор убежал по центру один на один, отрываясь от соперника, и технично перебросил вышедшего из ворот Силву.
На 17-й минуте севильцы отыгрались. После ввода мяча из-за боковой на левом фланге Иглесиас сделал скидку в центр штрафной на Каналеса, который быстро обработал мяч и резко пробил низом под Куртуа — голкипер чуть цеплял мяч, но тот всё равно влетел в сетку.
А на 65-й минуте Вальверде получил мяч у правого угла штрафной гостей и мягко покатил его под удар Родриго, а тот отличным ударом отправил снаряд в левый нижний угол.
«Реал» с 12 очками продолжает лидировать в Ла Лиге. «Бетис» находится на второй строчке, имея в своем активе девять очков.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «Реал» примет дома «Мальорку», а «Бетис» на своем стадионе сыграет против «Вильярреала». Обе встречи состоятся 11 сентября.