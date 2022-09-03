«Реал» — «Бетис»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Алаба навесил с левого фланга к штрафной «Бетиса», Винисиус Жуниор убежал по центру один на один, отрываясь от соперника, и технично перебросил вышедшего из ворот Силву.

На 17-й минуте севильцы отыгрались. После ввода мяча из-за боковой на левом фланге Иглесиас сделал скидку в центр штрафной на Каналеса, который быстро обработал мяч и резко пробил низом под Куртуа — голкипер чуть цеплял мяч, но тот всё равно влетел в сетку.

А на 65-й минуте Вальверде получил мяч у правого угла штрафной гостей и мягко покатил его под удар Родриго, а тот отличным ударом отправил снаряд в левый нижний угол.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Бетис 2:1 Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (9'), 1:1 Серхио Каналес (17'), 2:1 Родриго (65') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Антонио Рюдигер, 90'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич (Тони Кроос, 80'), Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа (Федерико Вальверде, 63'), Родриго (Даниель Себальос, 80'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Бетис: Борха Иглесиас, Хуанми (Хоакин, 72'), Набиль Фекир (Luiz Henrique, 11'), Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Виллиан Жозе, 71'), Родригес Гидо, Алекс Морено, Эдгар Гонсалес, Луис Фелипе, Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 71'), Руи Силва Предупреждение: Эдгар Гонсалес (25')

«Реал» с 12 очками продолжает лидировать в Ла Лиге. «Бетис» находится на второй строчке, имея в своем активе девять очков.

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В следующем туре «Реал» примет дома «Мальорку», а «Бетис» на своем стадионе сыграет против «Вильярреала». Обе встречи состоятся 11 сентября.