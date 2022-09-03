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    Тренер «Атлетика» Вальверде: «Эспаньол» будет тяжелым испытанием

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    Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

    Эрнесто Вальверде
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    Эрнесто Вальверде

    «У нас все в порядке. Это была неделя, в течение которой мы восстанавливали силы. Мы одолели "Кадис" (4:0) в понедельник, и это уже часть прошлого. У нас будет трудная игра. Проблема футбола в том, что после одной игры всегда следует другая, и вы также хотите ее выиграть.

    Каждый день — это испытание, и "Эспаньол" будет тяжелым испытанием. Есть уверенность, но не более того. В каждой игре идет борьба, в которой мы должны идти до конца. Каждая команда, с которой мы сталкиваемся имеет достаточно аргументов, чтобы победить нас. "Атлетик" на протяжении многих лет развивал непробиваемую внутреннюю сплоченность», — цитирует Marca Вальверде.

    «Атлетик» примет на своем поле «Эспаньол» 4 сентября. Начало матча — 17.00 по московскому времени.

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