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    Дзагоев: Хочу максимально помочь «Рубину» и отыграть без травм

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    Новичок «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о своем переходе и первых впечатлениях от новой команды.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие — все отлично, меня все устраивает.

    Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

    Когда возник вариант с "Рубином"? Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович [Слуцкий] позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

    На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером "Рубина". Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе.

    А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.

    После последней игры я отдохнул две-три недели. Потом начал спокойно готовиться, времени было достаточно. Я занимался на базе ЦСКА, за что им огромное спасибо.

    Также занимался с Игорем Степановым, это реабилитолог ЦСКА, он меня привел в хорошую физическую готовность. Я сам ощущаю, что готовность сейчас хорошая, проблем никаких нет.

    Две мощные тренировки я здесь уже провел, все отлично, все выдержал. Могу сказать, что за последние четыре года я наверно так хорошо себя не чувствовал в плане физической готовности.

    А дальше только время покажет. Леонид Викторович меня спросил, готов ли я играть, я сказал, что готов. Соскучился уже.

    Личные цели на сезон? Во-первых, максимально помочь команде. Во-вторых, конечно, хотелось бы отыграть без травм. По крайней мере, я прилагаю для этого все усилия. Там посмотрим», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

    Интервью Дзагоева
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